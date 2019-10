Нєшка о тогорочней „Костельниковей єшенї”

РУСКИ КЕРЕСТУР – У Доме култури Руски Керестур нєшка будзе схадзка Орґанизацийного одбору Културней манифестациї (КМ) „Костельникова єшень”, на хторей би мали буц утвердзени термини и концепция програмох тогорочней, Двацец шестей КМ.

На основи предкладаня орґанизатора, Дому култури Руски Керестур, 26. КМ „Костельникова єшень” би мала буц отримана од 15. по 23. новембер, у вецей наших местох.

Схадзка Орґанизацийного одбору „Костельниковей єшенї” будзе на 18 годзин у Доме култури.

