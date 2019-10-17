Поволанка рецитатором за участвованє на „Костельниковей єшенї”

РУСКИ КЕРЕСТУР – Тогорочна 26. Културна манифестация „Костельникова єшень” будзе отримана од 15. по 23. новембер у вецей наших местох, дознава Рутенпрес од орґанизатора Манифестациї Дому култури Руски Керестур.

Стретнуце рецитаторох, у рамикох програми „Костельниковей єшенї”, того року будзе отримане на соботу, 16. новембра на 15 годзин, як и дотераз у Кули (у ОШ „Петефи бриґада”), у нєпоштредней орґанизациї Руского КУД „Др Гавриїл Костельник”.

Учашнїки буду подзелєни до трох катеґорийох, як цо то и на урядових смотрох рецитованя на уровню АП Войводини.

Дом култури Руски Керестур поволує нашо КУД и школи же би найпознєйше по 5. новембер приявели своїх рецитаторох за участвованє на тим стретнуцу. Орґанизатор обезпечи надополнєнє трошкох превозу за єден авто каждей орґанизациї у предвидзеней вредносци, як и закуску и ошвиженє.

Рецитаторох треба приявиц на имейл адресу dk.kerestur@gmail.com, лєбо на тел/факс; (025) 703-032, 703-357. Контакт особа Михайло Бодянец.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)