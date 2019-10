Педиятер будзе приходзиц и до Керестура

РУСКИ КЕРЕСТУР – Директор Дома здравя Кула др Жарко Шевин и помоцнїца директора др Лїляна Бероня, котра источашнє и началнїца педиятрийскей служби у тей установи, визначели же ше проблем з нєдостатком педиятра у амбулантох у Керестуре и Крущичу будзе ришени у наиходзацим периодзе. Нєшка др Лїляна Бероня уж придзе до Керестура, а у Крущичу педиятер будзе робиц як и потераз.

Директор Шевин за Рутенпрес виявел же пре одход єдного педиятра источашнє настал проблем и у Керестуре, и Крущичу. Педиятри котри робя у кулскей установи буду приходзиц одредзених дньох до Керестура, а исти дзень як и потераз до Крущичу.

Хторих дньох и кельо раз тижньово педиятер будзе приходзиц до Керестура ище точно нє утвердзене, алє у каждим случаю, по словох директора Шевина, анї єден валал нє останє без педиятра.

То перша фаза ришованя проблему, а друга фаза ришеня то же уж розписани конкурс за педиятра при Министерству здравя. Затераз педиятрох на тарґовищу роботи нєт. Прето длуготирваце ришенє проблему будзе и посиланє єдного лїкара на специялизацию.

Проблем виписованя рецептох риши ше зоз приходом дохтора общей пракси, котри уж на специялизициї за педиятра и будзе мац печац и за виписованє рецептох и за старших, и за дзеци.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)