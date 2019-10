Столнотенисере керестурскей Школи иду на Републичне змаганє

ОДЖАК/РУСКИ КЕРЕСТУР – На Окружним змаганю у Оджаку 15. октобра столнотенисере Основней и штреднєй школи „Петро Кузмяк” зоз Руского Керестура посцигли пласман хтори их директно водзи на Републичне змаганє.

Тот пласман зоз освоєним першим местом поєдинєчно виборел Матей Сабадош у катеґориї основней школи, док екипно наступели Матей Сабадош и Иґор Фейди и освоєли друге место.

На Републичне ше директно пласовали и столнотенисере керестурскей Штреднєй школи и екипно дзе наступали Стефан Горняк и Иґор Маньош, а Стефан Горняк и у поєдинєчней катеґориї тиж з освоєним першим местом.

На Окружне змаганє столнотенисере керестурскей Школи ше пласовали зоз Школского змаганя хторому 10. октобра керестурска Школа була и домашня, дзе витворели максимални резултат. Спомнути екипи и Основней и Штреднєй школи завжали перши места, а поєдинєчно Сабадош бул перши, а Фейди други у катеґориї основношколцох, док у штредньошколскей перши два места освоєли Керестурци Горняк и Маньош.

За змаганя их пририхтали наставнїк физичного у Основней школи Славко Пап и професор у Штреднєй Любомир Орос.

Спомнути столнотенисере, хтори источашнє бавя и за СТК „Русин”, як и други змагателє того Клубу зоз шицких катеґорийох, од юниорох и младших кадетох и кадетох, шлїдуюцого викенду 19. и 20. октобра пойду на Отворене першенство Беоґраду, а турнир будзе отримани у Гали Мастер у Земуну.

