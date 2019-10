У новим „Руским слове”

НОВИ САД – У тогорочним штерацец другим числу новинох „Руске слово” на бокох „Тижньовнїка” мож пречитац о округлим столу у Новим Садзе о уводзеню интеркултуралносци до образовней системи и звит зоз сходу о толеранциї у медийох у Новей Вароши.

У рубрики „Нашо места”, окрем актуалних подїйох, спатрене и цо приноши Закон о безплатней правней помоци и хто ю може хасновац.

О продукциї млєка у фамелиї Миятович у Привиней Ґлави, ламачки у керестурским хотаре, як и о стану у туризме у жабельскей општини пише „Економия”.

„Култура и просвита”, медзи иншим, зазначела Фестивал науки у керестурскей Школи и початок виучованя руского язика як виборного предмету у сримских школох.

У рубрики „Людзе, роки, живот” розгварка з маляром Владимиром Дороґхазийом, а ту и нове предлуженє фельтону „Привредни живот Руснацох” автора Мирона Жироша.

„Духовни живот” пише як преславени Кирбай у Старим Вербаше, а ту и звит зоз паломнїцтва новосадских парохиянох до Суботици.

На бокох спортскей рубрики зазначени резултати у першенствених лиґох наших рукометних и фодбалских клубох, а представени и дакедишнї фодбалер Никола Иванов зоз Ґосподїнцох.

Додаток у тим чишлє „Дом и фамелия” пошвецени старим особом, ту и нове предлуженє „Женоблоґиї”, а на концу новинох рубрика з рецептами „Горуци тепши”.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)