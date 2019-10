У Школи означени Дзень здравей поживи

РУСКИ КЕРЕСТУР – У Основней и штреднєй школи „Петро Кузмяк” вчера означени Шветови дзень здравей поживи. У раншей змени штредньошколци и професорка биолоґиї Тереза Катона пририхтали здраву ужину на вельким одпочивку за школярох штреднєй школи и висши класи основней школи. У пополадньовей змени за школярох од 1 по 4 класу ужину порихтали Славка Гайдук и Златка Малацко.

Циль тей подїї бул указац дзецом же сирова пожива богата зоз витаминами и другима важнима нутритиєнтами, и же єдзенє може буц вельо здравше од того цо звичайно єдза. Того року, окрем овоци и желєняви, порихтана була и варена гречка (хельда), а означованє того Дня у керестурскей Школи уж длугорочна традиция.

