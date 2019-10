Мешац старих и Дзецински тидзень означени и у Вербаше, и Коцуре

ВЕРБАС – Октобер – Мешац старих и Дзецински тидзень означени з вецей културно-забавнима и роботнима активносцами, а медзи иншим и з нащиву дзецох з Предшколскей установи „Бошко Буха” и Ґимназиї „Жарко Зренянин” Ґеронтолоґийному центру (ҐЦ) у Вербаше.

Хасновательох Ґеронтолоґийного центру штварток, 10. октобра, нащивели штреднї и старши воспитни ґрупи дзецинскей заградки „Бубица” ПУ „Бошко Буха”. После инспиративней и едукативней нащиви ткацкей роботнї у ҐЦ, у хторей наймладши могли видзиц тераз скоро забути ручни роботи, орґанизовани им и квиз и забавни бависка, хтори хаснователє ҐЦ бавя кажди тидзень.

Пияток, 11. октобра, у ҐЦ витворене красне културно-ґенерацийне сотруднїцтво зоз наставнїками и школярами вербаскей Ґимназиї „Жарко Зренянин”. После сердечних привитних слово директоркох ҐЦ Радмили Мусич и Ґимназиї Татяни Кажич, ушлїдзела програма у хторей рецитовани писнї и презентовани красни думки о любови и почитованю ґу найстаршим, та у очох даєдни хасновательох ҐЦ заблїсла и подаєдна слиза. Наставнїца Миряна Хрутка пожадала нове стретнуце, дзекуюци школяром Николини Фараґо, Боґданови Пешальови и Николини Йованович.

Истого дня хасновательох Ґеронтолоґийного центру Вербас у Коцуре зрадовала и нащива школярох и учителькох зоз Штреднєй фаховей школи „4. юлий” з наставнїцу росийского язика Миряну Хрутка. Попри радосци, хтора вше присутна кед ше дзеци и стари найду вєдно, обидва боки указали же креативносц и любов ґу красному слову, шпиванки и уметносци вообще нє знаю за розлики у рокох.

Иншак, у Ґеронтолоґийним центру у Вербаше 30. септембра з богату програму означени Дзень старих – 1. октобер и Дзень ҐЦ Вербас. У програми участвовали школяре и наставнїки Штреднєй фаховей школи „4. юлий” и хаснователє ҐЦ хтори малюю, пишу писнї, приповедки, а даєдни и романи.

