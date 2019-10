Нови руски кнїжки на Сайме у Беоґрадзе

НОВИ САД – На тогорочним Сайме кнїжкох у Беоґрадзе НВУ „Руске слово” представи свою нову продукцию, як и даєдни кнїжки хтори обявени влонї. Нова продукция рускословских кнїжкох будзе представена на штварток, 24. октобра, у сали „Борислав Пекич”. Орґанизатор штанду и вистави кнїжкох Покраїнски секретарият за културу.

На Сайму буду предстевни кнїжки зоз тогорочней продукциї – кнїжка поезиї Славка Романа Ронду „Одняти од псох”; вибрани огляди и портрети „Руснаци” (том II) Дюру Латяка; писнї за дзеци Ирини Гарди Ковачевич „За главки у лавки”; писнї и приповедки за дзеци Силвестера Д. Макая „Боси по праху”; поуки за дзеци и старших Юлияна Тамаша „Їжик голик” и зборнїк литератури младих 2010-2020 „Дзеци з дружтвених мрежох”.

Кнїжки хтори обявени влонї, а нє представени су потераз на Сайме то драми Звонимира Павловича „Зазбероваче труплох” и кнїжка интервюох Олени Планчак Сакач „Вецей од бешеди”.

О кнїжкох буду бешедовац редакторе и рецензенти, а поволани шицки нашо читаче же би свою нащиву Сайму у Беоґрадзе виплановали за тот дзен и нащивели наш штанд.

