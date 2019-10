На нєдзелю тринасте змаганє у лапаню рибох на дуґов

РУСКИ КЕРЕСТУР – З нагоди дня ошлєбодзеня Руского Керестура, на нєдзелю, 20. октобра, Здруженє спортских рибарох „Колякˮ орґанизує „Чукиядуˮ, тринасте змаганє у лапаню рибох на дуґов. На змаганє ше можу приявиц и юниоре и сениоре, а сход на 7 годзин на беґелю, у лєтних просторийох Дружтва. Змаганє будзе тирвац штири годзини, од 8 по 12 годзин.

Як виявел член Управного одбору Мирко Фекете, риби ше будзе лапац на беґелю помедзи базеном и брану, з трома циґонями на дуґов, а нє на балерину. Учашнїки сами обезпечую рибки за лапанє, а за тото им може послужиц ище єден циґонь.

Котизация за сенирох виноши тисяч динари, а юниоре можу участвовац зоз свою членску карту. Награди за сениорох буду пенєжни, а за юниорох у рибарским пробору.

За шицких учашнїкох и членох Коляку после змаганя будзе ше вариц паприґаш, а прибор за єдзенє кажде най принєше зоз собу.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)