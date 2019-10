РУСКИ КЕРЕСТУР – Здруженє женох „Байкаˮ на соботу, 19. октобра, од 8 годзин у центру валала, знова орґанизує манифестацию „Домашнї шпайзˮ, понукаюци Керестурцом нову нагоду же би обезпечели домашню жимнїцу.

Як гвари предсидателька Здруженя Славица Катона, красна хвиля и цепли днї нагода же би ознова понукли свойо продукти, як и продукти других учашнїкох на тей манифестациї.

На манифестацию поволани нє лєм домашнї, алє и кажде хто будзе преходзиц през Керестур.

