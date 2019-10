Наютре VIII Фестивал меду у Вербаше

ВЕРБАС – Здруженє пчоларох Вербас наютре, 19. октобра, орґанизує осми по шоре Фестивал меду. Манифестация ше отрима на Площи Николи Пашича и будзе тирвац од 8 по 15 годзин.

Початок манифестациї заказани за 8 годзин, а у периоду од 9 по 15 годзин на Площи будзе виложени мед, полен, прополис, опрема за пчоларство и восок котри нащивителє годни купиц.

Наявени приход 14 викладачох зоз вербаскей и сушедних општинох. Под час Фестивалу, отрима ше и вистава експонатох, фотоґрафийох и рисункох о пчоларству.

Святочне отверанє VIII Фестивалу меду у Вербаше плановане за 9,45 годзин, будзе провадзене зоз богату културно-уметнїцку програму.

Фестивал меду потримали Покраїнски секретарият за польопривреду, водопривреду и лєсарство, Општина Вербас, Туристична орґанизация Општини Вербас, Културни центер Вербас, Городски музей, ОШ ,,Братство-єдинство” Вербас, КПД ,,Карпати” и Етно ґрупа ,,Аваз”.

