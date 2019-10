Утвердзена програма XXVI „Костельниковей єшенї”

РУСКИ КЕРЕСТУР – На схадзки Орґанизацийного одбору вчера вечар утвердзени програми тогорочней XXVI Културней манифестациї „Костельникова єшень” хтора будзе отримана од 15. по 23. новембер.

Утвердзени уж стандардни програмни змисти тей манифестациї, хтори буду отримани у двох викендох, а то промоция найновшей литературней продукциї НВУ „Руске слово” на литературних стретнуцох у наших школох и литературних вечарох у Руским Керестуре, Коцуре, и Дюрдьове, а обчекує ше и писательох госцох.

Уж традицийно, Кула будзе домашня Стретнуцу рецитаторох, а того року будзе окремни вечар пошвецени 50-рочнїци рецитаторского руху у Керестуре, дзе будзе и Мултимедиялна програма младих 21. „Дньовка”.

Уж у рамикох тогорочней „Костельниковей єшенї”, на нєдзелю, 20. октобра литературне стретнуце будзе отримане и у Беоґрадзе, а орґанизую го Руснаци хтори ше зазберую коло тамтейшей нашей парохиї св. Кирила и Методия. Литературне стретнуце будзе на 18 годзин, годзину после порядней Служби Божей хтора ше однєдавна служи у церкви Криста Краля.

Орґанизатор „Костельниковей єшенї” Дом култури Руски Керестур, а предсидатель Орґанизацийного одбору Микола Шанта.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)