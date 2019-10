Найслабши на вдереню

Ниничова фамелия, з адресу у новосадскей улїци Модени, у септембре насилно виселєна з квартеля. Насилно у полним значеню того слова, понеже спомнути нє по власней дзеки анґажовали шпедицию же би їх рухоми маєток преселєла до другого квартелю, купеного, нашлїдзеного лєбо вжатого под квартелїну, алє су по судским налогу виселєни на драгу. Кед же сце провадзели вистки о феномену приватних окончовательох, хтори як насилнїцка орґанизация по задумки и намени, людзох вируцую на улїчку, лєбо феномену Здруженей акциї Закрице над главу хтора настала як реакция солидарносци з жертвами окончовательох, вшелїяк сце замерковали заєднїцки менователь у тим державним насилстве хторе зверене приватнїком – окончовательом.

Фамелиї хтори оставаю без закрица над главу подєднак социялно, економски и здравствено загрожени. Други фамелиї, хтори себе можу плациц правну защиту и маю социялни вязи, нє так лєгко падаю до рук капиталу.

Фамелиї хтори оставаю без закрица над главу нє спадаю до катеґориї тих цо розцагали дружтвени маєток и привредни кредити, лєбо бизнисменох хтори роботнїком нє уплацую здравствене, социялне и стаж, и цо им держава одписує длуства за комуналиї и енерґенти, на хторих ше богаца. Медзитим, понеже пре шицко спомнуте держава уж скоро же вецей нє ма богатства и добра хтори мож прерозподзелїц вше главному капиталу, влапела ше до приватного маєтку охудобнєного гражданства. Квартелї, углавним на атрактивних локацийох и у престижних бивательних зонох пребарз будза апетити, же би остали у власносци транзицийней худоби. Цо скорей их треба уключиц до тарґовища, же би приношели профит.

Проблем же квартель у особней власносци гражданох гибридни феномен хтори креировани на вершини „контрареволуциї” у СФРЮ. Дотедишнї респектабилни дружтвени маєток туньо одкупени и роздробени до рук дзешаткох, можебуц стоткох тисячох малих власнїкох. Потенциялно огромни капитал, так розруцани, нє приноши профит и отворено упрекосци монополистичней сущносци капиталистичного ушореня. Гоч на шор пришол досц позно, бо пред тим требало положиц под контролу векши и профитабилнєйши дружтвени ресурси, бивательни простор по природней лоґики капиталу мушел постац мета. Понеже подприємства пошли дo банкроту, лєбо до приватизациї, вец одпущеним и охудобнєним роботнїком лєгчейше одняц закрице над главу. У подобней ситуациї и други марґинализовани ґрупи – вибеженска и ромска популация, стари, хори и социялно загрожени… По практичних искуствох активистох Здруженя Закрице над главу, праве социялна карта главни критериюм приватних окончовательох – найхудобнєйши и найслабши найлєгчейша и перша їх мета. Тото би мушело буц перше на розуме лидерох хтори кажди час ламентую над фамелию, народом и нацию. Чи ше худобни и загрожени нє рахую?

