Нєшка Гуманитарни концерт

ДЮРДЬОВ – Тогорочни Гуманитарни концерту фолклорох за дзеци хтори биваю у Дзецинским валалу „Др Милорад Павлович” зоз Сримскей Каменїци будзе отримани нєшка, 19. октобра, у Задружним доме у Дюрдьове.

Традицийно го орґанизує Културно-уметнїцке дружтво „Бранислав Нушич” з Дюрдьова у сотруднїцтве зоз валалску Основну школу „Йован Йованович Змай” и Месну заєднїцу. На концерту и того року, попри домашнїх и госцохл буду участвовац члени Културно-уметнїцкого дружтва „Тарас Шевченко”, Дружтво за очуванє народней традициї „Дєрдан” зоз Ґосподїнцох, Културно-уметнїцке дружтво „Младосц” зоз Будисави и Хор „Василис” зоз Дюрдьова.

Концерт почнє на 19 годзин, а уходнїца кошта 150 динари.

