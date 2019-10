Достаточне число вакцинох за тоту сезону

РУСКИ КЕРЕСТУР – Вакцинованє процив сезонскей ґрипи у керестурскей амбуланти почало 15. октобра, а потераз вакциновани 116 особи з ризичних ґрупох, котри ше углавном сами явяю.

Як за Рутенпрес виявела специялиста общей медицини др Златана Надь, руководителька здравственей амбуланти у Руским Керестуре, до тей установи сцигло 250 дози, цо би требало буц достаточно за тоту сезону. Людзе заинтересовани и приходза прияц вакцину, бо су прейґ средствох явного информованя обвисцени же акция започала.

Ризични ґрупи на котри ше апелує же би прияли вакцину, то насампредз старши особи и ваготни жени, и шицки котри маю бриґи зоз респираторнима орґанами, шерцово хоротнїки, особи з високим прициском, диябетесом и други.

Як виявела Дария Кисич Тепавчевич зоз Институ за явне здравє „Милан Йованович Батутˮ того року першираз обезепечена и штировалентна вакцина процив ґрипи, цо значи же облапя два типи А и два типи Б вируса, та гражданом понукнута найсучаснєйша вакцина.

