КОЦУР –Наютре, 20.октобра, у Манастире шестрох Служебнїцох Непорочней Дїви Мариї у Коцуре буду отворени дзвери Духовней библиотеки ,,о. КирилаСелецкого” котра ше ту находзи, за шицких нащивительох котри жадаю опатриц богатство у кнїжкох котре ту змесцене.

Духовна библиотека ,,о. КирилаСелецкого” основана 2014. року и у нєй стоя скоро два тисячи кнїжки котри углавним вирского змисту.

Шестра Михаїла Воротняк, спред Манастира НДМ, поволала шицких гражданох же би того дня, з нагоди означованя пейцрочнїци, нащивелиДуховну библиотеку у Коцуре.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)