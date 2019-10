Найвецей дзири покерпени на драгох у Дюрдьове

ДЮРДЬОВ – У прешлим тижню у трох населєних местох општини Жабель и пейцох улїцох одпочате и завершене єшеньске керпенє дзирох на драгох котри отримує Явне-комуналне подриємство „Чистота” зоз Жаблю.

Вяри за керпенє опредзелєни пейц милиони и теди покерпена векшина дзирох на драгох у шицких штирох општинских местох, а у єшеньским керпеню пре вельо менши средства за тоту намену, лєм милион динари, закерпени лєм найвекши дзири у трох улїцох у Дюрдьове, єдней у Жаблю и двох у Чуроґу.

