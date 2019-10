У ютрейшим ТВ Маґазину

НОВИ САД – У ютрейшим ТВ Маґазин будзе емитовани прилог котри указує на значносц дойченя бебох, а з польопривреди будзе слова о оберачки грозна у Сриме. Руски културни центер з Нового Саду и новосадска грекокатолїцка парохия св. апостолох Петра и Павла означели медзинародни дзень борби процив худобства и з тей нагоди орґанизовали гуманитарну акцию, а попровадзена и акция добродзечного даваня креви у Коцуре и Савиним Селу.

У предлуженю емисиї патраче буду мац нагоду упознац квецарку Весну Бажик зоз Шиду.

Реприза ТВ Маґазину будзе такой на пондзелок вноци на 2 и 11 г. и на вовторок на 22 годзин.

(Опатрене 4 раз, нєшка 4)