Означени 75 роки од ошлєбодзеня Коцура

КОЦУР – На площи опрез Основней школи „Братство єдинство” вчера, 18. октобра, Месна орґанизация Здруженя борцох НОВ у Коцуре означела Дзень ошлєбодзеня у Другей шветовей войни з покладаньом венцох погинутим борцом на памятнїк „Слунко шлєбоди”. Зоз тим означене 75 роки од того дня и указана чесц погинутим борцом, як у Другей шветовей войни, так и у войнох дзеведзешатих рокох.

Присутних привитала орґанизатор програми котра була отримана з тей нагоди, Мария Дудаш-Фейса, а святочносц зоз своїм присуством возвелїчала представнїца Комунистичней партиї Йованка Чолак.

Венци ґу памятнїку положели представителє Општини Вербас, представителє Месней заєднїци Коцур, Општинскей орґанизациї СУБНОР-а Вербас, Орґанизациї СУБНОР-а Коцур, Союзу инвалидох роботи Месней орґанизациї Коцур, Здруженя пензионерох Коцур, представителє ОШ „Братство єдинство” Коцур, КУМ-а, Добродзечного огньогасного дружтва Коцур, политичних странкох, коцурских КУД-ох „Жатва” и „Завичайне врело”, як и Активу женох КУД „Жатва”.

Пречитани и мена шицких погинутих борцох и з минуту цихосци им дата почесц, а як знак здогадованя на нїх оглашела ше и сирена.

Мария Горняк пречитала пригодни писнї, а у програми участвовали и школяре ОШ „Братство єдинство” Сара Гарди, Сара Ґайдош, Катарина Ґайдош и Марина Медєши. Их за тоту нагоду пририхтала наставнїца руского язика Снежана Шанта.

На памятнїку котри ше находзи на площи опрез Школи виписани мена борцох котри страдали у Другей шветовей войни, як и мена борцох котри страдали у войнових зраженьох у бувшей Югославиї дзеведзешатих рокох.

