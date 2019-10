БАЧИНЦИ – Вчера, 18. октобра, отримана Виберанкова скупштина КПД „Драґутин Драґен Колєсар“ на хторей вибране нове руководство Дружтва.

На схадзки вибрани Управни одбор (УО) на чиїм чолє будзе потерашнї предсидатель Борис Надь, а за подпредсидателя УО вибрани Владислав Папуґа хтори будзе и координатор Подручней канцелариї Националного совиту Руснацох хтора нєодлуго будзе отворена у тиом валалє.

За предсидательку Скупштини вибрана Сенка Литрич, а секретарка будзе Славица Видович, хтора и потераз окончовала тоту длужносц.

На Скупштини розпатрени и активнпосци у тим року, як и план активносцох у наступним периодзе.

