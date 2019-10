Нє лєгко розвиц туристичну дестинацию, а за єй розвой нє досц анї намаганя занятих у локалней туристичней орґанизациї, алє и гражданох котри пре таке можу витвориц красни заробок. Општина Жабель ма идеалне ґеоґрафске положенє, рурални є штредок и туристом постава вше интересантнєйша и доступнєйша, а од того хасну можу мац и польопривредни продукователє.

Туристична орґанизация општини Жабель основана концом 2006. року, а робиц почала 1. новембра 2007. року. Пред єй снованьом нє бул анї єден запис о туристичних нащивох и активносцох, та заняти почали розвивац туризем од самого початку. На чолє Туристичней орґанизациї општини Жабель од кеди є основана Мария Чупич, котра директорка три мандати за шором. Дзекуюци єй богатому искуству и познаваню потенциялох того штредку, акцент дати на гевто цо реалне и цо потребне, а то промоция природних ресурсох и продуктох польопривредних ґаздовствох.

– Места општини Жабель и активносци гражданох требало розвиц як туристичне понукнуце. Рушели зме од того цо було найвидлївше, а то були води, односно рики и здруженя риболовцох, котри були активни. Пошвидко ше ґу

нашей роботи приключели продукователє рижних продуктох. Видзи ми ше же аж после дзешец рокох нашей интензивней роботи конєчно маме туристичне понукнуце. У тим понукнуцу состойна часц и наш найновши проєкт: „Драга сира и меду” у котрей промовуєме продукти польопривредних ґаздовствох – гварела дирекорка Мария Чупич, котра припознава же анимированє гражданох найважнєйше.

– Треба гражданом дац можлївосц же би видзели приклади добрей пракси, як то други робя и прето на вецей заводи орґанизовали едукациї. Важне справиц и добри план и проєкт, а потим и достац потримовку локалней самоуправи котра финансує вельку час активносцох Туристичней орґанизациї – гутори Чупичова и визначує же у Општини Жабель тераз єст коло дзешец места котри туристи можу нащивиц.

ДРАГА СИРА И МЕДУ

До проєкту „Драга сира и меду” уключени продукователє сира и меду, алє и нащива туристичних локалитетох як цо нащива Старей Тиси, Єґрички, ґолф тереном, виставом и другим културним змистом и шицки вони представени у брошури. Дзекуюци тому проєкту и промоцийом на рижних Саймох и манифестацийох у нашей держави и иножемстве, алє и на сайту ТО Општини Жабель и дружтвених мрежох, туристи нащивюю тото цо им ше понука и цо им интересантне. Так медзи нащивеншима дестинациями дестилерия вискию „Two doves” у Дюрдьове, Польопривредне ґаздовство „Радишич” котре продукує сир у Чуроґу, ушорене побрежє Старей Тиси у Чуроґу и побрежє Єґрички у Жаблю. Медзи понукнуцами и Руска одлога у Дюрдьове, котру тоого лєта першираз нашивела ґрупа туристох зоз Велькей Британиї, Же би туристи лєгчейше пренашли даєдну зоз туристичних дестинацийох ТОО Жабель у прешлим року у шицких местох у општини поставела туристичну сиґнализацию. Означени двацец польопривредни ґаздовства котри продукую сир, мед, колачи и друге и то лєм тоти, котри власнїки сцели означиц. Осем роки пред тим поставена сиґнализация за природни резервати, рики, ресторани и церкви и то на главней драги и опрез тих обєктох.

– Перше зме ше розпитовали, а потим нащивели коло штерацец пейц ґаздовства. За учасц у проєкту ше приявела половка. Нє сцели шицки промововац свойо продукти, або мац сиґнализацию. Алє єст и таких котри уж у фази пририхтованя деґустацийних салох за вецей туристих. Ми им понукаме можлївосц же бизме промововали їх продукти, гоч нє сцу мац шицки промоцию и хасен – гварела директорка Чипич.

Хто жада промововац свойо продукти муши ше притримовац закона и його предписаньох у чим дзечнє помагаю заняти у ТОО Жабель. Тоти котри ше анґажовали промововац свойо продукти на штанду ТОО Жабель приємно нєсподзивани. Гваря же напредовали у предаваню, информованю о атрактивней амбалажи и почали предавац векше количество продуктох. Дзекуюци тому одредзени ґаздовства котри продукую мед, виски, вина и сири познати и у Беоґрадзе и ширцом Войводини, а шицко дзекуюци заєднїцким промоцийом.

– Нащивели зме места дзе могло видзиц на котри способ мож предац мед и як го шицко мож запаковац. Там нам гуторели же туристом з Америки атрактивна обука з пчолства и же за два годзини едукациї мож заробиц пейдзешат евра по особи. Алє и же мож орґанизовац деґустацию продуктох, котру вони наплацую пейц еври по особи – гварела директорка Чупич. Попри тим, за заинтересованих орґанизовали путованя и други хасновити едукациї.

КАТЕҐОРИЗАЦИЯ

Же би туристичне понукнуце було туристом интересантне, потребне же би у понукнуцу бул и ноцнїк. Зоз меснима зєднїцами у општини Жабель 2013. року порушана акция катеґоризациї туристичного змесценя. Намира ТО була анимировац гражданох же би свой нєвихасновани простор у хижи, або у квартелю, видавали за пребуванє туристох. Медзитим, приявели ше лєм три заинтересовани особи. Од теди Закон о погосцительних обєктох поєдноставени и прилагодзени ґу добрей пракси жемох Европскей униї. Потим ознова порушана акция и кажда заинтересована физична особа може катеґоризовац ноцнїк у Оддзелєню за привреду Општини Жабель. Порцийней управи ше плаци порцию, а Општини жабель пребувательну таксу од 1 000 динари за єден рок по числу посцельох хтори ше видава за ноцнїк. Условия за физични особи барз єдноставни: же би у обєкту дзе ше находзи посцель було струї, води, санитарни просториї, чиста посцелїна и заглавок. Ґу тому муши ше мац и санитарну кнїжочку на штири бактериї, як и потвредзенє од лїкара общей пракси о здравственей способносци. У процесу катеґоризациї ше достава од єдней до три гвиздочки, на основи котрих домашнї можу самоинициятивно формовац цену. У општини просекова цена ноцнїка медзи 10 и 15 евра, а то завиши и од квалитету условийох за змесценє и спанє. У ТОО совитую же би ноцнїк бул 1 260 динари, од того тисяч динари заробок тих цо видаваю посцель, а 260 обовязна порция.

– Барз хибя понукнуца за змеценє, у местох општини єст коло шейдзешат пейц реґистровани посцелї у трох обєктох цо барз мало и вони часто пополнєти. Єден з нїх ма трицец пейц посцелї, а од януара по конєц авґуст приявени коло два тисячи ноцованя, гварела директорка Чупич, котра поволує же би ше заинтересовани явели до ТОО Жабель на 021/831-688, дзе можу достац вецей информациї о шицким цо их интересує о орґанизованю змесценя туристох и чуц як то у пракси.

Туристична орґанизация општини Жабель ше намага злєпшац понукнуце туристим и у сотруднїцтве зоз локалну самоуправу планує повязац шицки места у општини зоз бициґлистичнима дражками, а таки проєкт ше уж пририхтує за релацию Жабель – Дюрдьов.

СТАЄМНИ, АБО ДОЧАСОВО ПРИХОДИ

По закончованю Штреднєй економскей школи напрям туризем Мария Чупич дипломовала на ПМФ – напрям туризмолоґ на Универзитету у Новим Садзе. Од першого року штреднєй школи збогацовала свою праксу, а найчастейше влєце як турисични водзач.

– У местох Општини Жабель єст потенцияли же би ше з нїх направело розвиту туристичну дестинацию и у тей идеї треба витирвац. Жаль ми же до того треба вельо прешвечовац людзох, алє пошвецена сом тей роботи и жадам помогнуц нашим людзом же би вихасновали свойо ресурси и же би зоз туризма обезпечели себе и своєй фамелиї красни приходи –гварела директорка Мария Чупич.

