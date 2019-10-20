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ЕкономияРуске слово

Идеалне ґеоґрафске положенє

автор с. саламун    20. октобер 2019

Нє лєгко розвиц туристичну дестинацию, а за єй розвой нє досц анї намаганя занятих у локалней туристичней орґанизациї, алє и гражданох котри пре таке можу витвориц красни заробок. Општина Жабель ма идеалне ґеоґрафске положенє, рурални є штредок и туристом постава вше интересантнєйша и доступнєйша, а од того хасну можу мац и польопривредни продукователє.

Туристична орґанизация општини Жабель основана концом 2006. року, а робиц почала 1. новембра 2007. року. Пред єй снованьом нє бул анї єден запис о туристичних нащивох и активносцох, та заняти почали розвивац туризем од самого початку. На чолє Туристичней орґанизациї општини Жабель од кеди є основана Мария Чупич, котра директорка три мандати за шором. Дзекуюци єй богатому искуству и познаваню потенциялох того штредку, акцент дати на гевто цо реалне и цо потребне, а то промоция природних ресурсох и продуктох польопривредних ґаздовствох. 

– Места општини Жабель и активносци гражданох требало розвиц як туристичне понукнуце. Рушели зме од того цо було найвидлївше, а то були води, односно рики и здруженя риболовцох, котри були активни. Пошвидко ше ґу

Мария Чупич

нашей роботи приключели продукователє рижних продуктох. Видзи ми ше же аж после дзешец рокох нашей интензивней роботи конєчно маме туристичне понукнуце. У тим понукнуцу состойна часц и наш найновши проєкт: „Драга сира и меду” у котрей промовуєме продукти польопривредних ґаздовствох – гварела дирекорка Мария Чупич, котра припознава же анимированє гражданох найважнєйше.

– Треба гражданом дац можлївосц же би видзели приклади добрей пракси, як то други робя  и прето на вецей заводи орґанизовали едукациї. Важне справиц и добри план и проєкт, а потим и достац потримовку локалней самоуправи котра финансує вельку час активносцох Туристичней орґанизациї – гутори Чупичова и визначує же у Општини Жабель тераз єст коло дзешец места котри туристи можу нащивиц.

ДРАГА СИРА И МЕДУ

До проєкту „Драга сира и меду” уключени продукователє сира и меду, алє и нащива туристичних локалитетох як цо нащива Старей Тиси, Єґрички, ґолф тереном, виставом и другим културним змистом и шицки вони представени у брошури. Дзекуюци тому проєкту и промоцийом на рижних Саймох и манифестацийох у нашей держави и иножемстве, алє и на сайту ТО Општини Жабель и дружтвених мрежох, туристи нащивюю тото цо им ше понука и цо им интересантне. Так медзи нащивеншима дестинациями дестилерия вискию „Two doves” у Дюрдьове, Польопривредне ґаздовство „Радишич” котре продукує сир у Чуроґу, ушорене побрежє Старей Тиси у Чуроґу и побрежє Єґрички у Жаблю. Медзи понукнуцами и Руска одлога у Дюрдьове, котру тоого лєта першираз нашивела ґрупа туристох зоз Велькей Британиї, Же би туристи лєгчейше пренашли даєдну зоз туристичних дестинацийох ТОО Жабель у прешлим року у шицких местох у општини поставела туристичну сиґнализацию. Означени двацец польопривредни ґаздовства котри продукую сир, мед, колачи и друге и то лєм тоти, котри власнїки сцели означиц. Осем роки пред тим поставена сиґнализация за природни резервати, рики, ресторани и церкви и то на главней драги и опрез тих обєктох.

– Перше зме ше розпитовали, а потим нащивели коло штерацец пейц ґаздовства. За учасц у проєкту ше приявела половка. Нє сцели шицки промововац свойо продукти, або мац сиґнализацию. Алє єст и таких котри уж у фази пририхтованя деґустацийних салох за вецей туристих. Ми им понукаме можлївосц же бизме промововали їх продукти, гоч нє сцу мац шицки промоцию и хасен – гварела директорка Чипич.

Хто жада промововац свойо продукти муши ше притримовац закона и його предписаньох у чим дзечнє помагаю заняти у ТОО Жабель. Тоти котри ше анґажовали промововац свойо продукти на штанду ТОО Жабель приємно нєсподзивани. Гваря же напредовали у предаваню, информованю о атрактивней амбалажи и почали предавац векше количество продуктох. Дзекуюци тому одредзени ґаздовства котри продукую мед, виски, вина и сири познати и у Беоґрадзе и ширцом Войводини, а шицко дзекуюци заєднїцким промоцийом.

– Нащивели зме места дзе могло видзиц на котри способ мож предац мед и як го шицко мож запаковац. Там нам гуторели же туристом з Америки атрактивна обука з пчолства и же за два годзини едукациї  мож заробиц пейдзешат евра по особи. Алє и же мож орґанизовац деґустацию продуктох, котру вони наплацую пейц еври по особи – гварела директорка Чупич. Попри тим, за заинтересованих орґанизовали путованя и други хасновити едукациї.

КАТЕҐОРИЗАЦИЯ

Же би туристичне понукнуце було туристом интересантне, потребне же би у понукнуцу бул и ноцнїк. Зоз меснима зєднїцами у општини Жабель 2013. року порушана акция катеґоризациї туристичного змесценя. Намира ТО була анимировац гражданох же би свой нєвихасновани простор у хижи, або у квартелю, видавали за пребуванє туристох. Медзитим, приявели ше лєм три заинтересовани особи. Од теди Закон о погосцительних обєктох поєдноставени и прилагодзени ґу добрей пракси жемох Европскей униї. Потим ознова порушана акция и кажда заинтересована физична особа може катеґоризовац ноцнїк у Оддзелєню за привреду Општини Жабель. Порцийней управи ше плаци порцию, а Општини жабель пребувательну таксу од 1 000 динари за єден рок по числу посцельох хтори ше видава за ноцнїк.  Условия за физични особи барз єдноставни: же би у обєкту дзе ше находзи посцель було струї, води, санитарни просториї, чиста посцелїна и заглавок. Ґу тому муши ше мац и санитарну кнїжочку на штири бактериї, як и потвредзенє од лїкара общей пракси о здравственей способносци. У процесу катеґоризациї ше достава од єдней до три гвиздочки, на основи котрих домашнї можу самоинициятивно формовац цену. У општини просекова цена ноцнїка медзи 10 и 15 евра, а то завиши и од квалитету условийох за змесценє и спанє. У ТОО совитую же би ноцнїк бул 1 260 динари, од того тисяч динари заробок тих цо видаваю посцель, а 260 обовязна порция.

– Барз хибя понукнуца за змеценє, у местох општини єст коло шейдзешат пейц реґистровани посцелї у трох обєктох цо барз мало и вони часто пополнєти. Єден з нїх ма трицец пейц посцелї, а од януара по конєц авґуст приявени коло два тисячи ноцованя, гварела директорка Чупич, котра поволує же би ше заинтересовани явели до ТОО Жабель на 021/831-688, дзе можу достац вецей информациї о шицким цо их интересує о орґанизованю змесценя туристох и чуц як то у пракси.   

Туристична орґанизация општини Жабель ше намага злєпшац понукнуце туристим и у сотруднїцтве зоз локалну самоуправу планує повязац шицки места у општини зоз бициґлистичнима дражками, а таки проєкт ше уж пририхтує за релацию Жабель – Дюрдьов.

СТАЄМНИ, АБО ДОЧАСОВО ПРИХОДИ

По закончованю Штреднєй економскей школи напрям туризем Мария Чупич дипломовала на ПМФ – напрям туризмолоґ на Универзитету у Новим Садзе. Од першого року штреднєй школи збогацовала свою праксу, а найчастейше влєце як турисични водзач.

– У местох Општини Жабель єст потенцияли же би ше з нїх направело розвиту туристичну дестинацию и у тей идеї треба витирвац. Жаль ми же до того треба вельо прешвечовац людзох, алє пошвецена сом тей роботи и жадам помогнуц нашим людзом же би вихасновали свойо ресурси и же би зоз туризма обезпечели себе и своєй фамелиї красни приходи –гварела директорка Мария Чупич.

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