НВУ „Глас люду” означела 75. роки роботи

НОВИ САД – У новосадским Студию М, всоботу 19. октобра, НВУ „Глас люду” на словацким язику, преславела 75-рочнїцу роботи.

Шветочна академия почала зоз промоцию двоязичней кнїжки дакедишнєй новинарки тижньовнїка „Глас люду” Милинки Вртунсковей „Индзей”.

Свойо винчованки тей Установи зоз пригоднима бешедами упутела предсидателька Националного совиту Словацох Либушка Лакатошова и помоцнїк покраїнского секретара за културу, явне информованє и одношеня з вирскима заєднїцами Дьордє Вукмирович.

НВУ „Глас люду” з нагоди того ювилею як подзековносц и потримовку у дальшей роботи дзепоєдним институцийом и поєдинцом додзелєла припознаня. Постхумно, награду за окремне доприношенє у афирмациї того тижньовнїка, за вецейрочну новинарско-редакторску роботи, достал Ото Филип, по котрим ше од того року вола награда за найудатнєйшу фотоґрафию.

На шветочней академиї участвовал и Камерни хор „Дзвончки” зоз Селенчи и „Надїя” з Пиньвиц и Ивета и Самуел Ковачово.

(Опатрене 2 раз, нєшка 2)