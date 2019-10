Янко Джуджар Цуки влапел найвекшу чуку

РУСКИ КЕРЕСТУР – На дванастим змаганю „Чукиядаˮ, отриманим уж традицийно на Дзень ошлєбодзеня Руского Керестура 20. октобра, влапени шицкого осем чуки чежки седем кили и 400 ґрами. На змаганю участвовали седемцме юниоре и двацец єден сениор, з тим же котизацию од тисяч динари плацели лєм сениоре.

При юнирох перше место завжал Борис Жирош котри влапел штири чуки, а друге Антоний Виславски, а як награду обидвоме достали диплому и циґонь. Шицки други юниоре учашнїки достали диплому и дуґов.

При сениорох перше место завжал Янко Джуджар Цуки котри влапел чуку чежку 3 720 ґрами, друге Владимир Планчак зоз влапену чуку чежини 560 ґрами, а треце Янко Маґоч з чуку котра мала 240 ґрами. Сениоре, окрем дипломох, достали и пенєжни награди, а награди додзелєл заступнїк здруженя рибарох Михайло Пашо.

Змаганє орґанизовало Здруженє спортских рибарох „Колякˮ по наисце красней октоберскей хвилї, а закончене є зоз друженьом на котрим шицки учашнїки и члени дружтва уживали у паприґашу котри уварел Юлиян Винаи Бандур.

(Опатрене 2 раз, нєшка 2)