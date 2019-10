Означени Дзень ошлєбодзеня Руского Керестура

РУСКИ КЕРЕСТУР – На 75-рочнїцу ошлєбодзеня Руского Керестура у Другей шветовей войни, на памятнїк погинутим борцом у центру валала положени венєц як здогадованє на учашнїкох и погинутих борцох.

Як визначел предсидатель Рускей матки Дюра Папуґа, у Другей шветовей войни участвовали тристо седемдзешат штирме валалчанє, од котрих пейдзешацецерме погинули.

Тиж так, треба визначиц же вецей як сто учашнїкох з Руского Керестура участвовали у гражданских зраженьох од 1991-1999. рок, дзе троме вояци погинули.

З покладаньом квеца на памятнїк гражданє Керестура указали чесц шицким людзом хтори ше борели за шлєбоду хтору треба и надалєй чувац, потолковал Папуґа.

Присутни на концу заключели же би ше свидомосц о значносци участвованя наших гражднох у Другей шветовей войни у борби процив фашизма вецей преношела на нови ґенерациї.

После покладаня венца на Памятнїк погинутих борцох евоцирали здогадованя на ошлєбодзенє Керестура у просторийох Рускей матки.

