Отримани Гуманитарни концерту фолклорох

ДЮРДЬОВ – Дюрдьовски Гуманитарни концерту фолклорох за дзеци хтори биваю у Дзецинским валалу „Др Милорад Павлович” у Сримскей Каменїци отримани у викенду за нами, всоботу 19. октобра, у Задружним доме у Дюрдьове.

И того року го орґанизовало Културно-уметнїцке дружтво „Бранислав Нушич” з Дюрдьова у сотруднїцтве зоз валалску Основну школу „Йован Йованович Змай” и Месну заєднїцу. На концерту участвовали Културно-уметнїцке дружтво „Младосц” зоз Будисави, истомене Дружтво зоз Ченею, Хор „Василис” зоз Дюрдьова, домашнї и други госци.

Гуманитарна часц того концерту тота же заняти и дзеци зоз валалскй ОШ дзецом зоз Дзецинского валалу зоз Сримскей Каменїци каждого року назбераю и подарую средства за гиґиєну, желєняву, дунчики маджуну, овоц, дакеди и шмати и друге.

