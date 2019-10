Медиї як охрана од вербалней аґресиї

През викенд на Златару отримани семинар о препознаваню и зопераню бешеди мержнї у медийох и на дружтвених мрежох, а тема були и стереотипи, предрозсудки и дискриминативни язик, цо шицко препреченя на драги вибудови толерантного и интеркултуралного дружтва за яке ше закладаме. Попри новинарох зоз реґионалних медийох заходней Сербиї, участвовали и нашо новинарки.

Тота тема на нашим национално, вирски, язично и културолоґийно рижнородним ”мулти-култи” просторе на дотику Европи и Балкану присутна уж голєм двацец роки, и вецей є уж анї нє цалком актуална – з часом зме почали жиц у прешвеченю же на тим полю вецей нє маме проблеми и же зме достаточно сензибилизовани на шицки розлики медзи людзми. Окрем осамених винїмкох хтори ше з часу на час премкню у явним просторе, драстични приклади бешеди мержнї унапрямени на меншински национални заєднїци нєшка насправди ридки. Окреме континуални инклузивни процеси обєдинєни у Декади Ромох дали резултат у знїманю стиґми зоз тей заєднїци.

Нормално, винїмок таблоиди, алє там ше нє дзба анї о других вредносцох, як цо правдивосц, обєктивносц, законїтосц и други ”дробнїци”.

Медзитим, у медийох и явней бешеди скоро латентно присутни стереотипи и психолинґвистични конструкциї хтори функционую на подсвидомим уровню и балансую на ценкей гранїци помедзи знєважованьом и увредзованьом. Од тих релативно бениґних же ”меншини лєм танцую”, прейґ самого термина ”национална меншина” (здогадуєм, по оцену уставносци Статута АП Войводини початком тей децениї, були зме меншински национални заєднїци), та по єден хтори ше скоро виключно дотика лєм нас, а нєдавно є реактуализовани пре актуални шветово ґеополитични обставини – же припадаме ”униятскей” Церкви.

У одношеню на аґресивни словнїк яки зме могли чуц и читац дзеведзешатих, шицко спомнуте наисце випатра дробне и беззначне. Медзитим, укоренєни, олєгко прилапени и леґитимизовани стереотипи барз чежко елиминовац зоз комуникациї, алє су зато досц плодна подлога за отровни плод як цо бешеда мержнї, хтора потим ище лєгчейше зоз словох преходзи на дїла.

Медиї ту муша буц перша охрана и найгустейша рошта, и активно чувац явносц и дружтво од вербалней аґресиї. На концу, прето ше и гвари же медиї по своїм задатку медзи иншим и вше будни ”пес чувар” цивилизованей заєднїци.

Попри конкретно наученого, найвекша вредносц подобних семинарох и едукацийох праве у тим же отримую тоту будносц.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)