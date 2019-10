На пияток Литературне стретнуце

РУСКИ КЕРЕСТУР – На пияток, 25. октобра, у рускокерестурскей Основней школи „Петро Кузмяк”, у рамикох Мешаца кнїжкох и 13. „Поетских нїткох” Меланиї Павлович, Дружтвo за руски язик, литературу и културу и Секция Дружтва у Руским Керестуре орґанизує Литературне стретнуце.

На тим стретнуцу будзе означена 110-рочнїца народзеня Михайла Ковача (1909–2005), учителя и писателя, а будзе представена и нововидата кнїжка др Гавриїла Костельника „Хвильки” и „Умартей дзивочки”. Др Юлиян Рамач, як главни редактор двотомного Словнїка руского народного язика прида прикладнїки 12 учительком/наставнїцом/професорком хтори преподаваю у нїзших класох (од 1-4 класу) и професорки Ґимназиї у Школи у Руским Керестуре.

Литературне стретнуце почнє на 12, 15 годзин.

