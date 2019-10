Почина руски язик за штредньошколцох у Новим Садзе

НОВИ САД – Виучованє руского язика на штредньошколским уровню у Новим Садзе будзе орґанизоване и у наступаюцим школским року, и перши годзини наставнїца Ванеса Медєши отрима 26. и 28. октобра.

На соботу, 26. октобра, од 13 до 14 годзин перша годзина руского за штредньошколцох будзе отримана у у Технїчней школи „Милева Марич Анштайн”, улїца Ґаґаринова ч. 1, а у Доме школярох „Бранково коло”, улїца Висарионова ч. 3, на пондзелок, 28. октобра од 20-21 годзин.

Дружтво за руски язик, литературу и културу з Нового Саду поволує шицких школярох хтори у рамикох штредньошколскей настави нащивйовали годзини руского язика и прешлого року, а тиж и тих цо су новоуписани до штреднїх школох у Новим Садзе, же би нащивйовали годзини на єдним зоз спомнутих местох хторе им баржей одвитує.

