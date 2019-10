Нєшка 8. Схадзка СО Кула

КУЛА – Нєшка за 10 годзин заказана осма схадзка локалного парламенту, а по дньовим шоре одборнїки буду розпатрац предлог Одлуки о вименкох и дополнєньох Одлуки о буджету за 2019. рок и Звит о вивешеню одлуки о буджету за тот рок по 30. семтембер.

Розпатрац ше будзе и предклад Одлуки о утвердзованю минималного надополнєня за инвестицийни и чечуце отримованє заєднїцких часцох будинкох и надополнєня за примушуюцого управнїка у квартельних будинкох, тиж и о предкладу Одлуки о максималним чишлє занятих на нєодредзени час у системи локалней самоуправи Општини Кула за 2017. рок, и о ище других кадрових ришеньох.

