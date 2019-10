И у Вербаше означени Дзень ошлєбодзеня

ВЕРБАС – Внєдзелю, 20. октобра, означени Дзень ошлєбодзеня Вербасу у Другей шветовей войни.

З нагоди того дня, зоз покладаньом венцох на памятнїки, шицким жертвом и погинутим борцом у Другей шветовей войни и у войнох дзеведзешатих рокох почесц указали представителє Општини Вербас, локалней орґанизациї СУБНОР-у, орґанизациї СУБНОР-у Войводини, Нового Саду, Бечею, Зомбору и Србобрану, представителє ОШ ,,20. октобер”, Здруженя антифашистох Вуковару и Националного совиту Чарногорцох, як и представителє политичних странкох. Наведзеним делеґацийом ше придружели и представителє Полицийней станїци Вербас и делеґация Амбасади України у Сербиї.

Централна шветочносц з нагоди означованя Дня ошлєбодзеня Вербасу отримана на памятнїку погинутим борцом и жертвом фашистичного терору у центру варошу. Пригодну програму пририхтали школяре ОШ ,,20. октобер”, а шицким присутним даскельо слова гварели и предсидатель Општини Вербас Милан Ґлушац, предсидатель СУБНОР-у Войводини Светомир Атанацкович, предсидателька Комунистичней партиї Сербиї и покраїнска посланїца Йованка Чолак, як и предсидатель Здруженя Антифашистичних борцох и антифашистох Вуковару Лазо Дьокич.

