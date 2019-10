Обегованє з нагоди ошлєбодзеня Вербасу за наймладших

ВЕРБАС – Пияток, 18. октобра, у Вербаше отримане обегованє з нагоди ошлєбодзеня Вербасу котре ше традицийно орґанизує вочи означованя Дня општини Вербас. Предшколци, як и школяре основних и штреднїх школох зоз цалей вербаскей општини, и того року участвовали у обегованю котре ше вше отримує у центру варошу.

Длужина котру требало пребегнуц завишела од возросту, а найкратшу драгу мали наймладши зоз Предшколскей установи ,,Бошко Буха”. По обегованю предшколских дзецох, шлїдзело обегованє школярох од першей по осму класу, як и обегованє штредньошколцох. У тим обегованю, у вецей катеґорийох, наградзени по пейц найлєпше пласовани учашнїки.

Зоз Основней школи „Братство єдинство” зоз Коцура участвовали 23-ойо школяре и шицки витирвали од старту по циль. Перше место освоєли штверо школяре, а то Ален Мученски з пиятей класи, Мария Булатович и Петар Стефчич зоз седмей класи, Милорад Баяґич з осмей класи, а Даниєл Човс, тиж з осмей класи освоєл пияте место.

Орґанизатор тей спортскей подїї Омладински атлетски клуб ,,Вербас”, зоз потримовку локалней самоуправи. Єден зоз главних цильох тих подїйох то промованє здравих стилох живота и атлетики у котрей у Вербаше вше зазначовани одлични резултати.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)