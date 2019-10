На Дзень општини додзелєни припознаня

ВЕРБАС – Внєдзелю, 20. октобра, зоз шветочну схадзку Скупштини општини и представяньом резултатох роботи за предходни рок, як и з додзельованьом припознаньох найуспишнєйшим поєдинцом и орґанизацийом, означени Дзень општини Вербас.

З тей нагоди, госци Вербасу були числени приятелє того варошу, представителє општинох и городох Войводини и Сербиї, братских и партнерских городох Никшичу, Герцеґ Нового, Биєлого Поля и Берана зоз Чарней Гори, Ердуту зоз Горватскей, Ґидри зоз Мадярскей, як и представителє покраїнских орґанох власци, институцийох, явних подприємствох и установох, войска и полициї, културних и цивилних орґанизацийох, представителє националних совитох Чарногорцох, Руснацох и Мадярох, а тиж и числени гражданє.

Вєдно зоз одборнїками локалного парламенту, шицких присутних привитала предсидателька СО Вербас Марияна Мараш, а шицким гражданом Вербасу, Савиного Села, Коцура, Равного Села, Змаєва и Бачкого Доброго Поля повинчовала тото, як визначела, найзначнєйше локалне швето – Дзень општини.

Предсидатель Општини Вербас Милан Ґлушац з тей нагоди представел актуални проєкти котри ше реализує лєбо ше их нєодлуга будзе реализовац.

Традицийно, Дзень општини Вербас и нагода же би ше з окремнима припознанями наградзели поєдинци и орґанизациї котри зоз свою роботи посцигли резултати значайни за цале дружтво. Комисия того року одлучела же би то були познати ґлумец, режисер, писатель и продуцент Лазар Ристовски котри порушал ,,Равне Село Филм Фестивал”, дзе є и народзени, як и Добродзечне огньогасне дружтво зоз Коцура котре ше скоро дзевец децениї стара о животу и маєтку шицких Коцурцох.

Лазар Ристовски и предсидатель ДОД Коцур Владо Копчански прияли награди котри им уручел предсидатель Општини.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)