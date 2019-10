Рукометаше поражени у Сенти

СЕНТА – У пиятим колє Трецей рукометней лиґи сивер „Сиверˮ Рукометни клуб (РК) „Русин” всоботу 19. октобра поражени од РК „Сента” з резултатом 39:28 (21:12).

У Спортскей сали у Сенти пред коло 50 патрачами, прешвечлїво найвекше число ґолох зазначел Славко Гербут (12), потим Салак Владислав и Филип Тома по 4 ґоли, Иґор Варґа (3), Виктор Микита (2) и по єден Иван Рац, Мирослав Виславски и Борис Югик.

На змаганє нє бавели єдини двоме ґолманє – Даниєл Милинкович и Владимир Мудри, як и бавяче Михайло Мудри и Мартин Ґовля, цо ше видно одражело на конєчни резултат.

Судийове на змаганю були Мария Радоїчич и Милица Калудєрович.

Русин после того змаганя спаднул на шесте место на таблїчки на хторей ше хвильково находзи зоз трома бодами, а нагоду за лєпшу позицию будзе мац на соботу у керестурскей Спортскей гали процив РК „Борац” зоз Бачкого Ґрачцу.

