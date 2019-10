КОЦУР – Прешлей соботи, 19. октобра, Церковни одбор коцурскей грекокатолїцкей церкви Успения Пресвятей Богородици орґанизовал роботну акцию на Вельким теметове.

Одборнїки коцурскей парохиї розкерчели и покошели цалу поверхносц теметова.

У наиходзацим периоду плановане же би ше пошорело и закончело керченє котре одборнїки почали и на Малим теметове.

