Означена пията рочнїца од снованя Духовней библиотеки

КОЦУР – Внєдзелю, 20. октобра, у Манастире шестрох Служебнїцох Непорочней Дїви Мариї у Коцуре були отворени дзвери Духовней библиотеки ,,о. Кирила Селецкого” котра ше ту находзи. Числени Коцурци, як дзеци, так и старши, котри жадали опатриц богатство у кнїжкох, того дня нащивели просториї библиотеки , кед означене и пейц роки од єй снованя.

Духовна библиотека ,,о. Кирила Селецкого” основана 2014. року и у нєй стоя скоро три тисячи кнїжки котри углавним вирского змисту.

Як визначела шестра Михаїла Воротняк, у библиотеки ше находза кнїжки зоз коцурского манастира, алє и з других манастирох, як и з Вербасу, понеже там манастир заварти.

– Ту мож найсц позберани кнїжки, алє и тоти даровани. З нагоди 100-рочнїци як Шестри у Коцуре, о. Яков Новак, котри Коцурец, алє тераз жиє у Горватскей, подаровал нам символично 100 кнїжки. Єст велї драгоцини, красни, добри и квалитетни кнїжки о живоце святих, романи, библиї, аж и библия за цемних. Тиж ту мож найсц фахово кнїжки, дзецински часописи, як и часописи за младих, материяли за виронауку – гварела шестра Михаїла.

У тей библиотеки отримани и велї подїї, презентациї кнїжкох, друженя зоз дзецми, як и индивидуални розгварки котри ше часто запровадзовали.

– З тоту рочнїцу зме жадали освидомиц людзох же таке дацо иснує у їх стредку, а до библиотеки шлєбодно мож приходзиц, окреме нєдзелями и на швета, и препровадзиц ту дакус часу, окружени з кнїжками. А кнїжка чловеков барз добри приятель, прето же ю вше можеш вжац кед ци затреба – гварела за конєц шестра Михаїла.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)