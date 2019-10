Литературни вечар: Костельник, його подоба и дїло

БЕОҐРАД – Внєдзелю, 20. октобра, у просторийох церкви Криста Краля у Беоґрадзе, по Служби Божей хтору предводзел о. Владислав Варґа, отримане стретнуце грекокатолїцкей заєднїци парохиї св. Кирила и Методия.

Стретнуце отримане як часц проєкту „Беоґрад – нови глашнїк Руснацох у културним просторе Сербиї и Европи” хтори часточно финансує Завод за културу войводянских Руснацох.

Тема стретнуца була поезия Руснацох у славянским културним швеце. Госци на стретнуцу були нашо визначни писателє: Олена Планчак Сакач и Микола Шанта, як и доаєн нашей рускей шпиванки Йовґен Надь, котри одшпивал дзепоєдни шпиванки компоновани на Костельниково стихи.

Нашо писателє представели живот и улогу велїкана нашей рускей култури др. Гавриїла Костельника.

– Його велькосц була праве у тим же знал препознац улогу народней бешеди, на хторей вон почал и писац, у найшветлєйшим стилу и на високим литературним уровню. Вон бул нєобични ґений, хтори почал, як би ше то нєшка поведло, од нули, же би ше ми нєшка, тот малючки народ на тей Панонскей ровнїни, гербно могли цешиц зоз свою руску душу хтора записана у анї кус нє малей рускей литературней творчосци, наглашела Олена Планчак Сакач.

Микола Шанта визначел и Костельникову историйну улогу, нє вше похопену, як хранителя нашей Церкви и нашого єства.

Модератор того вечара бул др Яким Стрибер, на концу було красне друженє, а за закуску послужени нашо традицийни єдла.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)