ДЮРДЬОВ – У центре Дюрдьова опрез будинка валалскей Основней школи „Йован Йованович Змай” и Памятнїка погинутим борцом НОВ нєшка, на Дзень ошлєбодзеня Дюрдьова, Совит месней заєднїци Дюрдьов орґанизує покладанє венца и здогадованє на шмели рухи воякох и валалчанох за ошлєбодзенє у Другей шветовей войни.

Сход будзе опрез будинка МЗ на 9,50 годзин, а покладанє венцох на 10 годзин. Орґанизаторе поволую шицких валалчанох.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)