ЖАБЕЛЬ – На соботу, 26. октобра, у спортскей гали у Жаблю, споза будинка Дома здравя Жабель, будзе отримани Саям пензионерох.

Шицки пезионере з општини буду мац нагоду окончиц безплатни медицински препатрунки, совитованя и препорученя котри значни за їх здравствени стан.

Саям будзе отворени од 10 до 13 годзин.

