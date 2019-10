Почина тв сериял о младих и за младих

НОВИ САД – На конкурсу за програмски змисти европскей нєзависней продукциї котри Явна медийна установа ТВ Войводини обявела за 2019. рок, проєкт Новинарскей асоцияциї Руснацох (НАР) достал потримовку за сериял 12 полгодзинових емисийох „Слово младих“.

Емисиї буду емитовани раз мешачно, починаюци од 31. октобра на 21 годзин, у рамикох програми Рускей редакциї ТВ Войводини.

– Телевизийна серия ,,Слово младих” надополнї нєдостаток програмских змистох на руским язику котри у фокусу маю младежски теми. У емисийох нам буду госци шицки хтори сцу явно виражиц свойо думанє о дачим. Задумка проєкту же би ше у тим сериялу облапело рижни младежски збуваня и особи зоз интересантнима гобиями. Плануєме зазначиц поучни и нє вше весели приповедки зоз живота младих, а намира нам розвиц дебати на табу теми и подобне. Кажда обробена тема будзе приказана зоз вецей углох же би ше достала єдна прешвечлїва цалосц. Зоз приказованьом швета младих зоз їх перспективи, жадаме як авторе и тим на патрачох зохабиц позитивни упечаток и понукнуц поруку – гвари авторка сериялу Лидия Костелник.

Проєкт „Слово младих” представя предлуженє сотруднїцтва котре Руска редакция РТ Войводини и сама Установа пестує зоз Новинарску асоцияцию Руснацох, цо потврдзує и факт же то за нєполни рок и пол штварти програмски проєкт, нє рахуюци и проєкти котри були вязани за радийску продукцию и друкованє моноґрафиї з нагоди 70 рокох Рускей редакциї Радио Нового Саду.

