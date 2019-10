Розписани Явни конкурс за вибор директора РКЦ-у

НОВИ САД – Управни одбор Руского културного центру (РКЦ) зоз Нового Саду розписал Явни конкурс за вибор и менованє директора РКЦ-у у Новим Садзе на штиророчни мандат.

Кандидати за директора треба же би мали стредню, висшу лєбо високу фахову приготовку, же би активно знали руски и сербски язик. Потребне и же би мали найменєй пейц роки роботного искуства на роботох у обласци култури, менаджерству, уметносци, образованя лєбо информованя, же би мали общу здравствену способносц и же би у своєй потерашнєй роботи указали орґанизаторски схопносци.

Кандидати нє шму мац законски препреченя за менованє за директора, а длужни су предложиц у писаней форми, як состойну часц конкурсней документациї, програму роботи и розвою Центра за штиророчни период. Термин за придаванє приявох петнац днї од дня обявйованя конкурса у новинох „Руске слово” односно од 25. октобра.

Нєподполни и нєблагочасово прияви ше нє будзе розпатрац. Прияви посилац на адресу: РКЦ (за Конкурс), Йована Суботича 8, 21000 Нови Сад.

