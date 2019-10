РУСКИ КЕРЕСТУР – Музично-фолклорни секциї Дома култури Руски Керестур того викенду наступя на цаловечаршим концерту.

На концерту, котри будзе на соботу, 26. октобра на 19 годзин, буду представени народни танци и шпиванки. Уходнїца кошта 200 динари.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)