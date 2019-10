Прилапени други ребаланс буджету Општини Кула за 2019. рок

КУЛА – Одборнїки Скупштини Општини Кула на вчерайшей схадзки прилапели други ребаланс буджету за тот рок. За ребаланс ше опредзелело прето же потребне обезпечиц додатни 53 милиони динари за вибудов Спортско-рекреативного центру на „Вашаришту” у Кули дзе уж почала перша фаза роботи на вибудови базену.

Як одборнїком потолковал предсидатель Општини Дамян Милянич, така потреба ше указала после вецеймешачного консултованя зоз фаховцами кед ше указало же потребне окончиц додатни виглєдованя и достац дополнююцу документацию.

После розправи одборнїки прилапели предкладанє ребалансу буджету, а длугша розправа була и о Звиту о потрошених средствох зоз буджету по конєц септембра.

Одборнїки принєсли ище даскельо одлуки, а єдна з нїх и менованє Владимира Станковича за директора Туристичней орґанизациї Општини Кула, потерашнього окончователя тей длужносци.

