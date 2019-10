Наймладши нащивели старих у доме

РУСКИ КЕРЕСТУР – З нагоди Мешаца старих дзеци з дзецинскей заградки „Цицибан” ПУ „Бамби”, зоз предшколскей ґрупи виховательки Емилиї Костич, вчера нащивели керестурске оддзелєнє Дому за старих и пензионерох.

Дзеци бивательом Дому виведли кратку програму рецитацийох и шпиванкох, а на концу старим подаровали и скромни дарунки хтори сами пририхтали. Домашнї, тє. заняти дзецом пририхтали почасценє, та ше шицки вєдно затримали у приємним друженю.

Нащива старим у октобру то традицийна активносц дзецох зоз дзецинскей заградки, а так ше розвива друженє медзи наймладшима и найстаршима ґенерациями. На друженю и того року були и представителє занятих у Доме зоз матичного обєкту у Кули.

