Отримани VIII Фестивал меду у Вербаше

ВЕРБАС – Здруженє пчоларох Вербас всоботу, 19. октобра, орґанизовало осми по шоре Фестивал меду. Манифестация була отримана на Площи Николи Пашича и позберала значне число нащивительох.

На Площи були виложени мед, полен, прополис, опрема за пчоларство и восок, як и мед у сачу и палєнки – медовачу и ореховачу котри нащивителє могли купиц. Представели ше викладаче зоз вербаскей општини позберани до локалного Здруженя пчоларох.

Фестивал отворели помоцнїк покраїнского секретара за польопривреду, водопривреду и лєсарство Катарина Делибашич и предсидатель Општини Вербас Милан Ґлушац.

Святочне отверанє VIII Фестивалу меду було провадзене зоз богату културно-уметнїцку програму та була и програма на котрей участвовали Етно-ґрупа ,,Аваз” и школяре зоз вербаских основних школох. Тиж, на Фестивалу ше представели и други здруженя гражданох, як и орґанизациї.

Як жири оценєл, того року найлєпши мед представело польопривредне ґаздовство ,,Крстич”.

Фестивал меду потримали Покраїнски секретарият за польопривреду, водопривреду и лєсарство, Општина Вербас, Туристична орґанизация Општини Вербас, Културни центер Вербас, Городски музей, ОШ ,,Братство-єдинство” Вербас, КПД ,,Карпати” и Етно ґрупа ,,Аваз”.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)