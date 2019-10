У Коцуре будзе вистава, потим усни новини

НОВИ САД – Новинско-видавательна установа „Руске слово” и КУД „Жатва” на 19 годзин у Руским доме у Коцуре орґанизую усни новини.

Подїя почнє зоз отвераньом вистави твитератури Емилиї Чизмар, авторки зоз Коцура, сотруднїци новинох и младежского часопису МАК. О єй поезиї буду бешедовац Александра Живкович, Анамария Ранкович спред Заводу за културу войводянских Руснацох и авторка. У музичней часци програми наступи Танита Ходак.

У програми представяня новинох „Руске слово” и других виданьох участвую директор др Борис Варґа, главни и одвичательни редактор новинох Иван Сабадош, редакторка Рутенпресу Ясмина Дюранїн, одвичательни редактор часописа „Шветлосц” Микола М. Цап и лектор-редактор Блажена Хома Цветкович. Модератор вечара будзе Микола Шанта.

