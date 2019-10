КУЛА – Нєшка, 26. октобра, у Подобовей ґалериї културного центра у Кули будзе отворена двацета, ювилейна, Зонска смотра подобових творительох Заходнобачкого округу.

Коло пейдзешат уметнїкох зоз општини Зомбор, Апатин, Оджак и Кула виложа свойо роботи, а селектор смотри Сава Степанов, подобови критичар зоз Нового Саду, вибере найлєпши роботи хтори буду виложени на Покраїнскей смотри у Сримскей Митровици 24. новембра.

Отверанє вистави почнє на 18 годзин.

