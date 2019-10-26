Кнїжка о 70 рокох роботи Рускей редакциї Радия будзе представена у Дюрдьове

ДЮРДЬОВ – У просторийох Културно-уметнїцкого дружтва „Тарас Шевченко” у Дюрдьове на 18 годзин будзе промоция кнїжки „Гласи и часи – 70 роки Рускей редакциї Радио Нового Саду“.

О кнїжки буду бешедовац авторе Мария Тот и Дюра Латяк, редакторка виданя Ирина Гарди Ковачевич, а модератор будзе Єлена Перкович.

Промоция тей кнїжки уж отримана у Новим Садзе, Руским Керестуре и Шидзе.

З тей нагоди шицким нащивительом будзе подаровани по єден прикладнїк тей значней кнїжки котру видала НАР-ох, а друкованє кнїжки оможлївели Завод за културу войводянских Руснацох, ЯМУ РТ Войводина и Национални совит рускей националней меншини.

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