НОВИ САД – У просторийох редакциї „Мадяр Со” у Новим Садзе, штварток и пияток, 24 и 25. октобра, отримани семинар на тему „Медийни бизнис у локалних штредкох”. Бул наменєни медийним професионалцом, новинаром, редактором и менаджером медийних хижох, а през два днї учашнїки на семинаре – роботнї глєдали одвит на питанє: як писац и обстац у чаше диґиталней технолоґиї твореня и писаня информацийох, нових формох финансованя, и як звекшац авдиториюм.

Семинар добродзечнє орґанизовала нєвладова орґанизация Интеґрациї ЗАД, експертске и нєпрофитне здруженє у рамикох програми обучованя медийних професионалцох, у сотруднїцтве зоз амбасаду ЗАД у Беоґраду.

Преподаваче на семинаре були еминентни фаховци зоз обласци медийох: Велько Лалич, власнїк и главни и одвичательни редактор сербского маґазина „Недельник”, Татяна Войтеховска, новинарка и телевизийна авторка и Александар Тимофеєв, новинар и менаджер сектора Интеґрованих комуникацийох у РТ Войводини.

На семинаре, лєбо роботнї активно участвовали коло 20 новинаре, редакторе и менаджере медийох зоз Войводини.

