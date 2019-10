СУБОТИЦА – Дружтво Руснацох Суботици ма нову предсидательку – Ана Марию Лендєр, хтору єдногласно вибрал Управни одбор Дружтва на своєй схадзки 24. октобра.

Як дознава Рутенпрес, пременка чолней особи Дружтва ше случела понеже потерашня предсидателька Єлена Сивч Велянович пред тим задзековала пре приватни причини, а на тей длужносци була предходни нє цали рок.

Ана Мария Лендєр походзи зоз познатей Лендєровей фамелиї зоз Вербасу дзе шицки члени активни у руским културним живоце, а остатнї три роки жиє и роби у Суботици.

