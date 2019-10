На чесц Павловичовей, Ковачови, Костельникови

РУСКИ КЕРЕСТУР –У рускокерестурскей Штреднєй школи „Петро Кузмяк”, вчера отримане Литературне стретнуце у рамикох Мешаца кнїжки и 13. „Поетских нїткох” Меланиї Павлович, хтори зоз Школу орґанизовало Дружтвo за руски язик, литературу и културу и Секция Дружтва у Руским Керестуре.

Як спред Дружтва визначела Ирина Папуґа, на тот способ зоз пречитану творчу биоґрафию и стихами Меланиї Павлович здогадло ше на нашу поетесу у рамикох єй пошвеценей манифестациї.

Тиж, означена и 110-рочнїца народзеня Михайла Ковача (1909–2005), учителя и писателя, а представена и нововидата кнїжка др Гавриїла Костельника „Хвильки” и „Умартей дзивочки” хтори з горватского и українского прешпивал и пририхтал проф. др Юлиян Рамач, а видаванє донирала Гелена Рамач.

Биоґрафиї и стихи читали предсидателька Секциї Мария Дорошки и школярки першей класи руского оддзелєня Ґимназиї, а модератор стретнуца була їх професорка руского язика Люпка Малацко.

После програми Др Юлиян Рамач, як главни редактор двотомного Словнїка руского народного язика, придал прикладнїки 12 учительком/наставнїцом/професорком хтори преподаваю у нїзших класох (од 1-4 класу) и професорки Ґимназиї у Школи у Руским Керестуре. Прикладнїки словнїкох ище скорей подаровани до школскей и валалскей библиотеки, а так будзе и з нововиданима кнїжками Гавриїла Костельника.

